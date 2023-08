Canopy Growth Corporation est une société canadienne spécialisée dans le cannabis et les biens de consommation courante. Les principales activités de la société sont la production, la distribution et la vente d'une gamme variée de produits à base de cannabis et de cannabinoïdes pour un usage adulte et médical, sous un portefeuille de marques distinctes au Canada. La société exerce ses activités dans cinq secteurs : Canada cannabis, Rest-of-world cannabis, Storz & Bickel, BioSteel et This Works. Le segment Storz & Bickel comprend la production, la distribution et la vente de vaporisateurs. Le segment BioSteel comprend la production, la distribution et la vente de produits de consommation courante, notamment des boissons, des mélanges, des protéines, des chewing-gums et des bonbons à la menthe pour la nutrition sportive, dont certains sont mélangés à de l'isolat de cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre. Ce segment Works comprend la production, la distribution et la vente de produits de beauté, de soins de la peau, de bien-être et de sommeil, dont certains sont mélangés à de l'isolat de CBD dérivé du chanvre. Ses marques comprennent Doja, 7ACRES, Tweed et Deep Space.

Secteur Produits pharmaceutiques