Le secteur du cannabis affecté par l'absence de vague bleue

Les titres des producteurs de cannabis pourraient perdre du terrain, les investisseurs sanctionnant l'absence de vague bleue. Pourtant, l’Arizona, le New Jersey, le Montana et le Dakota du Sud ont voté pour approuvé la vente de marijuana aux adultes à des fins récréatives tandis que le Missippi a approuvé sa vente dans un cadre médical. Si le Sénat était devenu démocrate, les investisseurs auraient cependant pu espérer des lois plus favorables pour la marijuana. L'ETF sur l'herbe a bondi de 12,5% en un mois dans la perspective d'une vague bleue, contre +1,78% pour le S&P500.