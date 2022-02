Les ventes de Canopy Growth augmentent par rapport au trimestre précédent grâce à l'essor de la nutrition sportive

La perte de base de la société au troisième trimestre s'est légèrement réduite à 67,4 millions de dollars canadiens (53,11 millions de dollars) par rapport au trimestre précédent.

Cependant, les marges brutes sont passées de 16 % un an plus tôt à 7 %, Canopy ayant pris des frais de restructuration et ayant été touchée par la baisse de la production et des prix sur le marché récréatif canadien.

"Avec un nouveau sentiment d'urgence, nous nous concentrons sur l'atteinte de la rentabilité au Canada en prenant des mesures supplémentaires pour simplifier nos activités et optimiser nos dépenses", a déclaré Judy Hong, directrice financière par intérim, dans un communiqué.

(1 $ = 1,2690 dollar canadien)