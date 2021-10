Tilray affiche une hausse de 43 % de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande de cannabis

Le producteur de cannabis canadien Tilray Inc. a annoncé jeudi une hausse de 43 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une forte demande de cannabis après les fermetures dues au coronavirus.

Le plus grand producteur de cannabis au monde en termes de ventes a déclaré que ses revenus ont atteint 168 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 août, contre 117,49 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus nets du cannabis ont bondi de 38 %.

Les produits à base de cannabis ont connu une hausse massive de popularité cette année, car de plus en plus de personnes s'y sont tournées pour se détendre pendant les mois d'isolement causés par le COVID-19, ce qui a fait grimper les ventes des producteurs de pot.

La société a déclaré qu'elle était en passe de réaliser des économies d'au moins 80 millions de dollars grâce à son accord de fusion avec Aphria.

Tilray, qui a annoncé l'opération en décembre, a ajouté qu'elle avait économisé environ 55 millions de dollars à ce jour sur la base du taux d'exécution de l'opération, avec des économies réelles en espèces proches de 20 millions de dollars.

La perte nette de Tilray s'est creusée, passant de 21,74 millions de dollars à 34,6 millions de dollars au premier trimestre, les dépenses totales ayant plus que doublé. (Reportage de Sahil Shaw à Bengaluru ; édition de Maju Samuel)