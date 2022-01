CanSino Biologics Inc. annonce l'approbation de son produit MCV4 Menhycia en Chine

CanSino Biologics Inc. a annoncé que l'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA) a approuvé son vaccin conjugué contre le méningocoque (CRM197) ACYW135 (MCV4, nom commercial : Menhycia), ce qui en fait le premier du genre à être autorisé en Chine. Tirant parti de la biotechnologie synthétique et de la plateforme technologique de formulation de CanSinoBIO, Menhycia lie de manière covalente les sérogroupes méningococciques pathogènes communs A, C, W135 et Y à la protéine porteuse CRM197. Actuellement, Menhycia est le produit vaccinal initial contenant ces quatre sérogroupes en Chine. En décembre 2019, l'ANSM avait accordé à Menhycia le statut d'examen prioritaire, ce qui en fait le premier MCV4 à figurer sur la liste d'examen prioritaire en Chine. La cause de la méningite à méningocoques est Neisseria meningitides (Lta), qui est transmise par les voies respiratoires et envahit la circulation sanguine à partir du nasopharynx, et s'installe dans les méninges et les membranes de la moelle épinière, formant une inflammation purulente. Il peut être difficile de mesurer le début de la méningite et les premiers symptômes peuvent ressembler à un rhume ou à une grippe, ce qui rend le diagnostic difficile. Toutefois, en l'absence de traitement, la maladie peut devenir mortelle dans les 24 heures suivant son apparition. En outre, les patients peuvent présenter de graves complications à long terme, comme un retard mental, une déficience auditive et une amputation, même après traitement. La vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir la méningite. Le MCV4 n'était pas disponible auparavant en Chine, et le système national d'immunisation avait historiquement administré un vaccin polysaccharide pour prévenir les maladies. Désormais, Menhycia peut contribuer à fournir une protection plus forte et plus large en Chine.