CanSino Biologics Inc. a annoncé que le vaccin recombinant contre le zona (vecteur adénovirus) mis au point par le groupe en collaboration avec Vaccitech Limited a reçu de Santé Canada une lettre de non-objection pour les essais cliniques. Le vaccin CS-2032 contre le zona adopte la voie technologique du vecteur ChAdOx1. Le vaccin à vecteur adénovirus est capable de déclencher simultanément l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. Le candidat-vaccin adopte également une technologie de pointe internationale et un système de gestion et de contrôle de la qualité conforme aux normes internationales.

Pendant tout le processus de production du vaccin candidat, aucun ingrédient d'origine animale n'est utilisé afin d'améliorer la sécurité du produit final. Le vaccin CS-2032 contre le zona est approuvé pour les essais cliniques, tant dans sa version injectable par voie intramusculaire que dans sa version inhalable en aérosol. Comme le montrent les données de la recherche préclinique, le candidat-vaccin est capable de stimuler l'immunité humorale et cellulaire, sans différence significative dans l'immunité humorale par rapport au Shingrix, et peut susciter une réponse cellulaire systémique significativement plus élevée que le Shingrix.

Le vaccin candidat devrait avoir le potentiel d'être un produit à haut profil d'efficacité. Un essai clinique de phase I par injection intramusculaire et par inhalation sera mené simultanément outre-mer pour évaluer l'innocuité et l'immunogénicité préliminaire du produit.