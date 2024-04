Canso Credit Income Fund à une distribution mensuelle de 0,04166 $ par part de catégorie A et par part de catégorie F au plus tard à chacune des dates de paiement aux porteurs de parts inscrits du Fonds à la fermeture des bureaux aux dates de clôture des registres pour les distributions respectives. La date d'enregistrement de la distribution est le 30 avril 2024, le 31 mai 2024, le 27 juin 2024, le 31 juillet 2024, le 30 août 2024, le 27 septembre 2024, le 31 octobre 2024, le 29 novembre 2024, le 31 décembre 2024, le 31 janvier 2025, le 28 février 2025 et le 31 mars 2025. La date de paiement est le 10 juin 2024, le 10 juillet 2024, le 12 août 2024, le 10 septembre 2024, le 10 octobre 2024, le 11 novembre 2024, le 10 décembre 2024, le 10 janvier 2025, le 10 février 2025, le 10 mars 2025 et le 10 avril 2025.