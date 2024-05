Canso Select Opportunities Fund (le Fonds) est un fonds d'investissement à capital fixe. Les objectifs d'investissement du Fonds sont de maximiser le rendement total à long terme pour les détenteurs de parts (les porteurs de parts) et de fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles en espèces, en investissant dans un portefeuille diversifié, géré activement, composé principalement de titres de créance et de titres de participation canadiens et mondiaux. Canso Investment Counsel Ltd. est le gestionnaire de portefeuille du Fonds. Lysander Funds Limited est le gestionnaire du Fonds.