Cansortium est une société de cannabis intégrée verticalement avec des licences et des opérations en Floride, en Pennsylvanie, au Michigan et au Texas. La société opère sous la marque Fluent. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, est autorisée à produire et à vendre du cannabis médical en Floride et au Texas et est autorisée à vendre du cannabis médical en Pennsylvanie. Les produits de cannabis médical de la société sont proposés sous forme de gouttes orales, de capsules, de suppositoires, de produits topiques, de seringues, de fleurs séchées, de pré-rouleaux, de cartouches et d'édibles. Les filiales de la société comprennent Cansortium Holdings LLC, Cansortium Pennsylvania, LLC, Cansortium Texas, LLC, Cansortium Canada Holdings Inc, Fluent Servicing, LLC, Cansortium Florida, LLC et Spirit Lake Road Nursery, LLC.

Secteur Installations et services en soins de santé