Cantabil Retail India Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la conception, à la fabrication, au marquage et à la vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires par l'intermédiaire d'une chaîne de magasins de détail sous la marque phare Cantabil. La société fabrique des chemises, des denims, des pantalons, des costumes d'affaires et de soirée, des t-shirts, des vestes en laine, des pulls, des shorts, des jeggings, des kurtis et des accessoires pour hommes et femmes. La société opère à travers trois segments : Vêtements pour hommes, Vêtements pour femmes et Vêtements pour enfants. La marque Cantabil offre une gamme complète de vêtements de cérémonie, de fête, décontractés et ultra-décontractés pour les hommes et les femmes de la tranche de revenus moyenne à élevée. La marque Kaneston propose des accessoires pour hommes, tels que des sous-vêtements, des cravates, des ceintures, des chaussettes, des casquettes et des mouchoirs. La société dispose d'un réseau de plus de 400 points de vente.

Secteur Habillement et accessoires