Cantaloupe, Inc. est une entreprise technologique mondiale. Ses solutions verticalement intégrées alimentent la croissance en offrant le traitement des micro-paiements, des logiciels cloud d'entreprise, la technologie IoT, ainsi que des innovations en matière de kiosques et de points de vente. Elle offre une variété de solutions pour le commerce en libre-service, qui permettent l'acceptation des paiements numériques et permettent à ses clients de simplifier l'inventaire, l'analyse, l'entrepôt, la logistique et la gestion du back-office. Son matériel comprend les lecteurs de cartes Cantaloupe, le dispositif de paiement intégré de la société, ainsi que les kiosques POS Cantaloupe Go, la gamme de terminaux POS de la société, qui sont tous deux déployés dans des applications en libre-service, telles que les distributeurs automatiques, les micro-marchés, les attractions, les arcades, les blanchisseries commerciales, l'air/aspiration, les stations de lavage de voitures, et autres. Sa ligne de produits Cantaloupe Go propose une variété de kiosques d'encaissement automatique. Ses solutions sont utilisées par divers services aux consommateurs en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Australie, notamment les distributeurs automatiques, les laveries automatiques et autres.

