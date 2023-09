Canterbury Resources Limited est une société de ressources basée en Australie. La société se concentre sur les opportunités d'exploration dans le sud-ouest du Pacifique. Ses secteurs d'activité sont l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). L'exploration en Australie détient 100% des tenements Briggs, Mannersley et Fig Tree Hill. Ces concessions sont situées à l'intérieur des terres à partir de Gladstone et forment un bloc contigu de plus de 10 kilomètres par 10 kilomètres, situé à l'extrémité sud de la ceinture structurale du Mt Morgan, orientée nord-ouest-sud-est. L'exploration en PNG comprend Ekuti Range et Wamum sur le continent, et Bismarck sur l'île de Manus. Le projet Ekuti Range est situé à plus de 20 kilomètres à l'ouest de la mine d'or Hidden Valley de Harmony Gold, à environ 50 kilomètres au sud du projet de développement Wafi-Golpu de Newcrest/Harmony. La concession de Wamum jouxte la zone du projet Harmony-Newcrest dans la province de Morobe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le projet Bismarck est situé au centre de l'île de Manus, dans le nord de la PNG, à quelque 830 kilomètres au nord de Port Moresby.

Secteur Exploitations minières et métallurgie