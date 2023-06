Cantex Mine Development Corp. est une société canadienne en phase d'exploration. La principale activité commerciale de la société est l'acquisition et l'exploration de propriétés minières en vue de la découverte de gisements minéraux commerciaux. Le projet principal de la société est situé à environ 100 kilomètres au nord-est de Mayo, dans le territoire du Yukon, au Canada. La Compagnie possède environ 1 075 claims couvrant plus de 20 000 hectares au Yukon. La société possède une participation de 100 % dans quatre propriétés minières au Nevada et a identifié sept cibles aurifères prêtes à être forées. La Compagnie possède deux projets au Yémen : Al Hariqah (or) et Al Masna (nickel, cuivre, cobalt). La société détient un intérêt de 60 % dans le projet Al Hariqah (Or). Le gisement d'or d'Al Hariqah est situé à environ 130 kilomètres (km) au nord-ouest de Sana'a (Yémen). Le projet de nickel, cuivre, cobalt Al Masna'a est situé dans la région de Saadah à environ 205 km au nord-nord-ouest de la capitale, Sana'a, et à 25 km au sud de la frontière avec l'Arabie Saoudite.

Secteur Sociétés minières intégrées