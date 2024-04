Canvest Environmental Protection Group Company Ltd est un holding d'investissement principalement engagé dans le développement, la gestion et l'exploitation d'usines de valorisation énergétique des déchets (WTE). En outre, la société est également impliquée dans la fourniture de services d'hygiène environnementale et de services connexes, ainsi que de services de gestion intégrée de villes intelligentes.