CanXGold Mining Corp. est une société canadienne qui se consacre à l'acquisition et à l'exploration de ressources minérales au Canada. Les projets de la société comprennent Boundary Falls, le projet Greenwood, le projet Kettle River, la propriété Iron Ridge et la propriété J&L. La société détient une participation de 100 % dans trois concessions minières ainsi que dans la mine May Mac et ses installations connexes. La propriété est adjacente aux claims May Mac et incluse dans le projet Boundary Falls. La société détient 100 % du projet de métaux précieux Greenwood, qui comprend les propriétés Lexington et Golden Crown situées dans la division minière de Greenwood, dans le centre-sud de la Colombie-Britannique, au Canada. Le projet Kettle River possède des propriétés minières et foncières dans la région de Greenwood. La propriété Iron Ridge est située près de Creston, en Colombie-Britannique. La propriété J&L est située dans la division minière de Revelstoke, en Colombie-Britannique, au Canada.

Secteur Sociétés minières intégrées