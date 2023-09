Canyon Creek Food Company Ltd. est une entreprise de transformation alimentaire basée au Canada. Elle fournit des soupes fraîches et d'autres produits alimentaires préparés. La société fournit sa gamme de produits alimentaires frais à la fois aux détaillants en alimentation et à une gamme d'établissements de services alimentaires, tels que les restaurants et les institutions dans tout le Canada. Les produits de la société comprennent, entre autres, des soupes, des sauces et des plats d'accompagnement. Son objectif principal est de développer des alliances stratégiques avec des détaillants et des entreprises de produits alimentaires de marque. La filiale de la société comprend Canyon Creek Soup Company.

Secteur Transformation des aliments