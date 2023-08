CAP S.A. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Aujourd'hui à 00:55 Partager

CAP S.A. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 690,16 millions USD, contre 760,99 millions USD il y a un an. La perte nette s'est élevée à 168,14 millions USD, contre un bénéfice net de 78,94 millions USD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 1,125059 USD, contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 0,528203 USD il y a un an. La perte de base par action était de 1,125059 USD, contre un bénéfice de base par action de 0,528203 USD il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 385,57 millions d'USD, contre 1 548,15 millions d'USD il y a un an. La perte nette s'est élevée à 166,88 millions d'USD, contre un bénéfice net de 215,48 millions d'USD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 1,116655 USD, contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 1,441811 USD il y a un an. La perte de base par action était de 1,116655 USD contre un bénéfice de base par action de 1,441811 USD il y a un an.