Cap-XX annonce que Lars Stegmann, ancien vice-président de C&K, entre en fonction aujourd'hui en tant que PDG

Cap-XX Ltd - fabricant de supercondensateurs et de systèmes de gestion de l'énergie basé à Sydney - déclare que la nomination de Lars Stegmann au conseil d'administration en tant que directeur général prend effet immédiatement après l'achèvement de la due diligence réglementaire.

Le 11 mai, Lars Stegmann a été nommé directeur général. M. Stegmann sera basé à Hambourg, en Allemagne, afin de se rapprocher de nombreux clients et investisseurs de CAP-XX. Avant de rejoindre Cap-XX, il était vice-président et directeur général de C&K, le fabricant de commutateurs et de composants électroniques qui fait maintenant partie de Littelfuse Inc.

Cours actuel de l'action : 1,52 pence l'unité, en hausse de 6,7 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 65 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.