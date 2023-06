Cap-XX demande l'admission à la négociation de 129 millions d'actions nouvelles

Cap-XX Ltd - fabricant de supercondensateurs et de systèmes de gestion de l'énergie basé à Sydney - demande l'admission de 129,2 millions d'actions nouvelles à la négociation sur l'AIM après un vote favorable des actionnaires. Les nouvelles actions représentent environ 22 % des 586,8 millions d'actions actuellement émises par la société. En mai, la société a déclaré avoir levé 2,4 millions de livres sterling par le biais d'un nouveau placement d'actions de 181,5 millions de livres sterling à 1,3 pence par action, ce qui a porté le nombre total de ses actions à 586,8 millions de livres sterling. Elle prévoit d'utiliser cet argent pour le développement de nouveaux produits et l'augmentation des revenus par le biais des ventes et du marketing.

Cours actuel de l'action : 1,26 pence, en hausse de 3,3 % vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 71 %.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.