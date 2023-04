GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : La production d'Echo Energy chute et les liquidités manquent

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

CAP-XX Ltd, en hausse de 28% à 2,5 pence, fourchette de 12 mois 1,6p-5,7p. Le fabricant de supercondensateurs et de systèmes de gestion de l'énergie basé à Sydney a déclaré que l'équipementier automobile Continental Automotive GmbH, qui fait partie de Continental AG, a accordé le mandat de soumission de pièces à Cap-XX, à la suite de la réussite du processus d'approbation des pièces de production de Continental. En février 2022, Cap-XX a signé un accord d'approvisionnement avec Continental pour fournir des supercaps prismatiques CAP-XX DMT220 pour l'un des principaux programmes automobiles de Continental entre 2024 et 2030. " Réussir cette norme de qualité à forte intensité de temps et de ressources pour répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie automobile allemande est une reconnaissance des capacités de Cap-XX en matière de produits et de fabrication, et ouvre la voie à la participation de Cap-XX à d'autres projets automobiles européens ", déclare Marco Ranalli, directeur général de Cap-XX Europe.

Volex PLC, en hausse de 18% à 247,63 pence, fourchette de 12 mois 198 pence-325 pence. Le fabricant de composants électroniques déclare que le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation sous-jacent sont supérieurs aux attentes du marché pour l'exercice clos le 2 avril. Le chiffre d'affaires devrait atteindre au moins 710 millions de dollars, soit une hausse de 16% par rapport aux 614,6 millions de dollars de l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation sous-jacent devrait être d'au moins 66 millions d'USD, soit une hausse de 17 % par rapport aux 56,2 millions d'USD enregistrés l'année précédente. "Nous continuons à mettre en œuvre le plan de croissance stratégique à long terme que nous avons dévoilé l'année dernière, et je suis fermement convaincu que la diversité de l'implantation mondiale de Volex, ses plans d'investissement continus et sa réputation d'excellence continueront à générer des performances supérieures à celles de nos concurrents", déclare Nat Rothschild, président du conseil d'administration de Volex.

AIM - LOSERS

Echo Energy PLC, baisse de 40% à 0,04 pence, fourchette de 12 mois 0,04 pence-0,6 pence. La société d'énergie axée sur l'Amérique latine annonce une baisse de la production et un manque de liquidités. Au premier trimestre 2023, la production moyenne nette de gaz a chuté à 6,3 millions de pieds cubes standard par jour, contre 7,3 millions au dernier trimestre 2022. La production nette de liquides s'est élevée en moyenne à 213 barils de pétrole par jour, soit une baisse de 29 % par rapport au trimestre précédent. La réduction des volumes de ventes de liquides au cours du trimestre et les niveaux élevés d'inflation en Argentine ont " considérablement " affaibli le groupe. Au 17 avril, ses soldes de trésorerie au Royaume-Uni s'élevaient à moins de 100 000 livres sterling. Echo s'attend à recevoir environ 135 millions d'ARS, soit environ 500 000 GBP, de recettes en Argentine vers la fin du mois d'avril. Elle continue d'étudier les possibilités de financement. Elle prend note de la proposition d'un investisseur argentin "important" susceptible d'injecter des liquidités et un actif dans l'entreprise, mais les discussions n'en sont qu'à un "stade très précoce".

IOG PLC, baisse de 17% à 5,02 pence, fourchette de 12 mois 4 pence-41 pence. Le développeur et producteur britannique de gaz offshore rencontre un problème de contrôle de puits après le forage du puits Blythe H2 en mer du Nord. Ce problème pourrait avoir un impact sur la durée prévue du puits, jusqu'à quatre semaines. "Lors du forage dans la formation Hauptdolomit au sein du Zechstein, un afflux de gaz et de pétrole sous pression anormale a été rencontré, avec des pertes de fluide de forage associées", explique IOG. L'impact sur les coûts dépendra de la rapidité avec laquelle le problème sera résolu. Il déclare travailler en étroite collaboration avec l'exploitant du puits, Petrofac Ltd, et l'entrepreneur de forage, Shelf Drilling UK Ltd, afin de s'assurer que le forage puisse reprendre en toute sécurité. Les actions de Petrofac ont baissé de 2,3 %.

Par Elizabeth Winter, Alliance News senior markets reporter

