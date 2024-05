(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Totally PLC, en hausse de 19% à 6,25 pence, fourchette de 12 mois 3,73p-22,75p. Dans une mise à jour commerciale pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars, le fournisseur de services de santé dit s'attendre à ce que le chiffre d'affaires baisse à 106 millions de livres sterling, contre 135,7 millions de livres sterling un an plus tôt, mais que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements double, passant de 1,1 million de livres sterling à environ 2,3 millions de livres sterling. Totally indique que l'amélioration du résultat net s'inscrit dans un contexte opérationnel difficile et fait suite à un examen par le conseil d'administration de ses "structures, systèmes et processus afin de s'assurer qu'il reste concentré sur la croissance et la fourniture d'un soutien à ses commanditaires en cas de besoin". Pour ce qui est de l'avenir, Wendy Lawrence, directrice générale, commente : "Il ne fait aucun doute que le marché reste difficile et, tandis que les commissaires ont examiné les mesures à prendre pour aller de l'avant, nous avons également veillé à mettre de l'ordre dans nos affaires. Nous avons pris des mesures énergiques pour réduire les coûts, ce qui, en fin de compte, protège les services que nous fournissons aux patients, notre personnel et la valeur actionnariale à long terme. Ces économies ont soutenu notre performance pour [l'exercice] 2024 et continueront à le faire dans les années à venir. Je suis ravi de voir émerger de nouvelles opportunités commerciales alors que nous nous concentrons sur le retour à la rentabilité et à la croissance."

Cap-XX Ltd, en hausse de 12% à 0,087p, fourchette de 12 mois 0,058p-2,40p. Le fabricant de supercondensateurs pour les appareils électroniques portables déclare que les ventes de produits existants restent fortes et conformes aux prévisions de la direction, après avoir récemment réalisé une levée de fonds. Ses actions ont été réintroduites sur le marché londonien à la fin du mois dernier. Lars Stegmann, directeur général, commente : "Nous attendons avec impatience la prochaine phase passionnante pour la société, alors que nous préparons le lancement de nos nouveaux produits, avec le soutien d'une équipe de vente et de distribution renforcée. Nous pensons que cela peut transformer le succès commercial de CAP-XX".

AIM - LOSERS

Bushveld Minerals Ltd, baisse de 14% à 0,60p, fourchette de 12 mois 0,50p-4,59p. Le producteur de vanadium qui exploite les installations de traitement Vanchem et Vametco en Afrique du Sud a conclu un accord avec Southern Point Resources Fund I SA LP pour vendre Vanchem pour un montant maximum de 40,6 millions de dollars. Ce montant comprend un versement initial de 20,6 millions d'USD et un versement différé compris entre 15 et 20 millions d'USD. Les conditions proposées remplacent celles annoncées en novembre pour la vente d'une participation de 50 % dans Vanchem à SPR. Bushveld indique que la cession est subordonnée à l'approbation des actionnaires.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

