LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : Les actions de Sound Energy augmentent en prévision du premier chiffre d'affaires

AIM - GAGNANTS

Sound Energy PLC, en hausse de 12% à 1,99 pence, fourchette de 12 mois 0,8p-3,4p. Le développeur de gaz en amont axé sur le Maroc publie ses résultats annuels pour 2022, n'enregistrant aucun revenu pour les deux années. Le bénéfice avant impôt augmente à 6,6 millions de livres sterling, contre 2,5 millions de livres sterling l'année précédente, principalement grâce à un gain de change. "2022 a été une année de progrès tangibles pour Sound Energy, avec le développement du micro-[gaz naturel liquéfié] à Tendrara qui devrait générer des revenus initiaux au début de 2024 ", a déclaré le président exécutif Graham Lyon.

AIM - LOSERS

CAPX-XX Ltd, en baisse de 38% à 1,37p, fourchette de 12 mois 1,3p-5,7p. Après la clôture du marché londonien mercredi, le fabricant de supercondensateurs et de systèmes de gestion de l'énergie basé à Sydney a annoncé que le PDG et fondateur Anthony Kongats quitterait ses fonctions vendredi prochain. L'entreprise est en "discussions avancées" avec un remplaçant proposé en Europe de l'Ouest. Elle annonce également la levée de 2,4 millions de livres sterling par le biais d'un placement de 181,5 millions d'actions au prix d'émission de 1,3 pence, soit une décote de 41 % par rapport au cours de clôture de mercredi, qui était de 2,23 pence. Elle prévoit d'utiliser ces fonds pour le développement de nouveaux produits et pour "augmenter les revenus par le biais des ventes et du marketing".

Orosur Mining Inc, baisse de 30% à 4,78p, fourchette de 12 mois 4p-19p. La société d'exploration et de développement de minéraux axée sur l'Amérique du Sud indique que son opérateur colombien Minera Monte Aguila - une coentreprise entre Newmont Corp et Agnico Eagle Mines Ltd - lui a dit qu'il avait réduit ses dépenses d'exploration sur le projet Anza en Colombie. Cette décision a pour effet de mettre le projet en état d'entretien et de maintenance, indique M. Orosur. "La société s'attend à ce que MMA continue à se concentrer sur la protection de l'actif et le maintien de relations positives avec les groupes communautaires locaux pendant qu'elle étudie les options concernant son implication dans le projet", indique M. Orosur. Elle tiendra les actionnaires au courant et réaffirme sa "grande confiance" dans la prospectivité du projet Anza.

Mothercare PLC, baisse de 26 % à 6,5 pence, fourchette de 12 mois 6 pence-11,75 pence. Le détaillant de produits pour les parents et les jeunes enfants entame des discussions de refinancement avec son créancier sur une facilité de crédit existante. Suite aux récentes augmentations des taux d'intérêt, l'intérêt sur le prêt est d'environ 18,2%. "Associé au temps utile pour retrouver les niveaux de ventes au détail d'avant la pandémie, en particulier sur nos marchés du Moyen-Orient... [cela] signifie que les prévisions actuelles du conseil d'administration pour les activités poursuivies montrent que le groupe pourrait avoir besoin de dérogations aux tests des clauses restrictives pour les périodes futures", prévient la société. Mothercare étudie également des alternatives de financement, y compris des structures de fonds propres et de fonds propres liés, pour plus de flexibilité et pour réduire les coûts de financement en espèces. "Pour éviter toute ambiguïté, le groupe n'a pas besoin (et ne cherche pas par ce refinancement) de liquidités supplémentaires", souligne l'entreprise.

