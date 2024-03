CAP-XX Limited est une société basée en Australie, qui se consacre au développement, à la fabrication et à la vente de supercondensateurs. La société conçoit et fabrique des supercondensateurs minces et plats et des systèmes de gestion de l'énergie utilisés dans les appareils électroniques portables et à petite échelle. Elle fabrique et commercialise des supercondensateurs minces et prismatiques utilisés dans les appareils électroniques commerciaux et industriels, tels que les ordinateurs de poche, les terminaux de point de vente, les unités de télémétrie et les équipements de localisation, ainsi que les appareils de poche grand public, tels que les appareils photo numériques, les ordinateurs tablettes et les téléphones mobiles. Elle fournit un support de puissance de pointe pour les charges pulsées et un stockage d'énergie indépendant de la batterie dans les produits de technologie propre. Les applications de la Société comprennent le suivi des actifs, l'automobile, les serrures, les compteurs intelligents, les wearables, les capteurs sans fil, le support de batterie, la récolte d'énergie et le support de puissance. Les secteurs géographiques de la société comprennent l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Amérique du Nord.

Secteur Equipements et pièces électroniques