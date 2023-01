Les actions de Cap-XX s'effondrent suite à une baisse de 34 % des revenus intermédiaires.

Cap-XX Ltd - fabricant de supercondensateurs prismatiques et cylindriques ultrafins basé à Sydney - rapporte un chiffre d'affaires de 1,6 million de dollars australiens pour le premier semestre au 31 décembre, soit une baisse de 34 % par rapport aux 2,4 millions de dollars australiens de l'année précédente. La société note des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, notamment en Chine, ainsi qu'une pénurie mondiale de circuits intégrés, ce qui affecte les volumes de commandes de ses clients. En outre, elle note l'impact de la guerre en Ukraine et la hausse des taux d'intérêt et des prix de l'énergie. La perte semestrielle ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait s'élever à 966 000 AUD, contre 305 000 AUD. Le carnet de commandes des ventes augmente de 41 % depuis le 31 décembre 2022. Le pipeline des ventes augmente de 8,3 % pour atteindre 65 millions USD par an au 31 décembre, contre 60 millions USD au 30 juin. Cap-XX publiera ses résultats intermédiaires le 28 février.

Cours actuel de l'action : 3,16 pence, en baisse de 30% le jeudi

Variation sur 12 mois : baisse de 39%

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

