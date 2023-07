Capcom Co., Ltd. a annoncé la sortie de son nouveau jeu Exoprimal le 14 juillet 2023. Exoprimal est un jeu d'action en ligne, en équipe, qui oppose la technologie de pointe de l'exosuit de l'humanité aux bêtes les plus féroces de l'histoire, les dinosaures. Suite aux retours de la bêta ouverte, les développeurs ont également ajouté une option permettant de définir une mission finale exclusivement PvE pour chaque match, où la victoire est déterminée par l'accomplissement de tâches le plus rapidement possible au lieu d'un combat direct avec d'autres joueurs.

Regardez Tokoyami Towa, Shishiro Botan, Takane Lui, Usada Pekora et Yukihana Lamy s'amuser ensemble à combattre des essaims de dinosaures ! Ne manquez pas de le regarder sur les chaînes respectives des Vtubers. Des membres de l'équipe de développement de la série Monster Hunter, dont le producteur Ryozo Tsujimoto et le réalisateur Kaname Fujioka, s'attaquent à la mission en coopération à 10 joueurs !

De plus, Takuro Hiraoka, directeur de jeu d'Exoprimal, et Kazunori Inoue, producteur d'Exoprimal, tous deux membres de longue date de l'équipe de développement de plusieurs épisodes de la série Monster Hunter, se joignent également à l'équipe pour cette vidéo spéciale. Découvrez comment leur travail sur Monster Hunter a inspiré le gameplay exaltant et plein d'action d'Exoprimal. Plateformes : Xbox Game Pass /Xbox Series X|S /Xbox One /Windows /PlayStation5 /PlayStation4 /Steam.