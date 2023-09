CAPCOM CO., LTD. est principalement actif dans le domaine des contenus numériques, des installations de loisirs et autres. La société opère dans trois segments. Le segment des contenus numériques développe et vend des jeux domestiques et des jeux en ligne, ainsi que des contenus pour téléphones portables. Le segment des équipements de loisirs exploite des magasins qui installent des machines de jeux. Le secteur des équipements de loisirs développe, fabrique et vend des machines de jeux destinées aux exploitants de magasins. La société est également impliquée dans les activités de licence liées aux personnages.

Secteur Logiciels