Les actions de la société japonaise de jeux vidéo Capcom ont bondi de 6% lundi, les joueurs s'intéressant à la version mobile de sa longue franchise "Monster Hunter", développée avec le fabricant de "Pokemon Go", Niantic.

"Monster Hunter Now", qui combine des combats de monstres avec le jeu de localisation de "Pokemon Go", a été téléchargé 5 millions de fois depuis son lancement le 14 septembre, a déclaré Niantic la semaine dernière, sans fournir de détails.

Au Japon, où la franchise "Monster Hunter" a un public fidèle, le nouveau jeu est l'application la plus rentable sur l'iOS d'Apple, selon les données de Sensor Tower, devant les favoris locaux tels que le jeu d'idoles de course de chevaux "Uma Musume Pretty Darby" et l'application de manga Piccoma.

"Monster Hunter Now" a reçu des éloges pour avoir traduit la série historique pour un public mobile. Cependant, les observateurs du secteur se demandent si le titre peut reproduire le succès de "Pokemon Go", qui est devenu un phénomène mondial après sa sortie en 2016.

"D'un point de vue mondial, comparé à une super marque comme "Pokemon", c'est encore une niche", a déclaré Serkan Toto, fondateur de la société de conseil Kantan Games.

Les investisseurs évaluent les perspectives de Capcom en matière de téléphonie mobile, la société prévoyant de proposer des titres de la franchise "Resident Evil" sur les iPhones haut de gamme cette année.

Un engagement soutenu avec "Monster Hunter Now" serait un coup de pouce pour Capcom, dont les actions ont gagné un tiers cette année, soutenues par la force de franchises telles que "Street Fighter".

Il serait également bienvenu pour Niantic, qui a annoncé en juin des licenciements et interrompu le développement de certains titres après avoir eu du mal à créer de nouveaux succès.

Le Japon s'est révélé être un marché attractif pour les jeux basés sur la localisation, avec "Dragon Quest Walk", un succès pour la société de jeux Square Enix depuis son lancement en 2019.

"Il y a de plus en plus de monde dans le genre", a déclaré M. Toto. (Reportage de Sam Nussey ; Rédaction de Christopher Cushing et Louise Heavens)