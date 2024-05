COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 mai 2024, 8h30

CAPELLI CO-RÉALISE, À PESSAC (33), UN DATA CENTER NOUVELLE

GÉNÉRATION DISPOSANT D'UNE INNOVATION DISRUPTIVE

Dans le cadre de leur partenariat, le Groupe CAPELLI et SOGEPROM co-développent, un centre de données (DATA+) sur la commune de Pessac (33). Ce projet exemplaire à tous niveaux et notamment écologique sera le fruit d'une démolition / reconstruction d'un ancien data center des annuaires France Télécoms pour lequel Orange avait lancé un appel d'offres.

Le site est implanté dans la zone d'activité de Pessac Bersol, au cœur même de l'Opération d'Intérêt Métropolitain Bordeaux Inno Campus. Opération d'aménagement d'envergure, l'OIM Bordeaux Inno Campus est une initiative portée par Bordeaux Métropole qui s'étend sur 1 500 hectares et 6 communes (Bordeaux, Pessac, Talence, Gradignan, Mérignac et Canéjan) et dont l'objectif est de créer un pôle d'excellence de l'innovation.

Destiné à un acteur majeur fortement impliqué dans le développement de data centers nouvelle génération, ce centre de données innovant de 8 000 m2 générera plus de 10 mégawatts IT pour une emprise au sol réduite d'environ 2 000 m2. Dans le cadre de la reconversion du site, un parc paysagé de plus de 2 300 m2 sera créé et plus de 100 arbres et arbustes seront plantés. Le site comprendra également un pavillon d'éducation aux datas d'environ 100 m2 ouvert au public et notamment aux écoles.

Imaginé et conçu par une équipe d'experts, ce data center bénéficiera d'une architecture épurée et parfaitement intégrée à son environnement avec des longues lignes horizontales et des façades miroitantes sur lesquelles se reflètera le parc végétalisé induisant ainsi une continuité entre architecture et paysage.

Répondant aux enjeux majeurs de proximité, de confidentialité et de souveraineté du stockage des données, cette infrastructure de haute performance écologique disposera également d'une innovation disruptive. En effet, aujourd'hui, les data centers consomment de l'eau et de l'électricité́pour refroidir leurs serveurs informatiques. Ici, un procédé unique, beaucoup plus performant, permettra aux serveurs d'être immergés dans un fluide de synthèse biodégradable, non conducteur. Cette technique de refroidissement par immersion contribuera à maintenir l'intégralité́des serveurs entre 20 et 25°C, sans recourir à la climatisation des locaux, réduisant ainsi la consommation électrique de près 80%. Le tout fonctionnera en boucle, permettant de récupérer la chaleur dégagée et de s'en servir pour chauffer le bâtiment, mais également pour alimenter un réseau de chauffage urbain pour assurer les besoins des bâtiments avoisinants. L'électricité nécessaire sera produite par 1 200 m2 de panneaux photovoltaïques installés en toiture mais aussi par une ombrière solaire installée sur la parcelle qui permettra d'augmenter l'autoconsommation du centre.

Cette infrastructure respectueuse, durable et 100% française répond parfaitement aux engagements du pacte EuroCloud qui vise à contribuer à la transition écologique du secteur des data centers en Europe en réduisant leur impact environnemental afin de devenir climatiquement neutres d'ici 2030.

