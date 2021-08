Capelli : 12.08.2021 Pouvoir AGS 02092021 (Obligations 2021 FR0013073723)

POUVOIR

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………,

agissant en qualité de ……………………………………………………………………..… [mandat ou délégation de

compétence le cas échéant] de la société …………………………………………………...…………………………………………..,

sise …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

propriétaire de …………………………………………………………………………. obligations émises le 16 décembre

2015 et 20 janvier 2016 dans le cadre d'un contrat d'emprunt obligataire de 7.200.000 euros portant intérêt au taux de 7,20% l'an et venant à échéance le 18 décembre 2021, et dans le cadre d'un contrat de placement de 1.000.000 euros et assimilées à celles émises au titre du contrat d'emprunt obligataire susvisé (ensemble le « Contrat d'Emprunt Obligataire »), toutes identifiées sous le code ISIN FR0013073723 (les « Obligations Capelli 2021 ») de la société CAPELLI, société anonyme au capital 15 139 197,72 euros dont le siège social est situé 43 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 306 140 039 (la

Société »), Donne pouvoir à :

Madame Véronique Rondet-Bresard / Monsieur Pierre-Antoine Jacquesson [Rayer la mention inutile]

agissant en qualité de représentant de la société Banque Palatine, 42 rue d'Anjou, 75008 Paris, représentant de la masse des porteurs d'Obligations Capelli 2022,

pour me représenter à l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations Capelli 2022, convoquée le 2 septembre 2021 à 10 heures 30, au siège social situé 43 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

ORDRE DU JOUR

Autorisation à l'effet de modifier temporairement les modalités du Contrat d'Emprunt Obligataire du fait du non-respect par la Société du ratio de gearing consolidé relatif à l'exercice 2021 ; pouvoirs à conférer au Représentant de la masse ;

En conséquence, assister à cette assemblée et à toute autre assemblée qui, par suite de défaut de quorum, serait ultérieurement convoquée avec le même ordre du jour, émarger la feuille de présence, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces, et généralement, faire le nécessaire.

Fait à

Le

_______________________________

[Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »]