Capelli : 24.01.2022 L'assemblée générale mixte des actionnaires a approuvé́ le transfert de la cotation des titres capelli d'euronext paris vers euronext growth paris

La cotation sur Euronext Growth permettra au Groupe CAPELLI de profiter de la dynamique d'être coté sur un marché plus approprié à sa taille et de diminuer ses coûts de cotation tout en continuant à bénéficier des attraits des marchés financiers, et cela en maintenant une relation de qualité et de transparence avec ses actionnaires.

L'assemblée générale mixte des actionnaires de CAPELLI (ISIN : FR0010127530) qui s'est tenue le 24 janvier 2022 a approuvé le projet de transfert de la cotation des titres de la Société du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le marché Euronext Growth géré par Euronext Paris S.A. et a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de mettre en œuvre ce transfert.

Les dirigeants de CAPELLI (et les personnes qui leur sont liées) demeureront soumis à̀̀ l'obligation de déclarer les opérations qu'ils réalisent sur les actions et titres de créance de la Société.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Christophe Capelli, Président Directeur Général, conclut : « Ce transfert s'inscrit dans notre projet global de figurer parmi les acteurs les plus actifs du secteur et de redynamiser notre cotation boursière. Dans un environnement en forte mutation, notre Groupe a fixé des axes stratégiques clairs visant à privilégier les projets immobiliers de grandes envergures à l'image du programme South Village que nous venons de lancer au Luxembourg, de participer à la revalorisation de grands espaces urbains et enfin de renforcer notre place de partenaires référent auprès des investisseurs institutionnels français et étrangers. L'ensemble de ces éléments seront moteurs de notre succès et nous permettrons de bâtir un modèle économique dynamique et rentable à court et moyen terme ».

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateursinternalisant de nombreux savoir-faireavec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code Isin : FR 0010127530

