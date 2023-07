COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 6 juillet 2023, 18h30

CAPELLI A REALISE L'ACHAT / REVENTE DE SON OPERATION A SAINT GERMAIN AU MONT D'OR (69) AVEC IN'LI

Le groupe réalise sa 6ème opération en bloc depuis le début de l'année avec la revente de 31 des 42 logements à IN'LI. Cette opération intègre aussi des logements vendus en BRS (bail réel solidaire), nouvel outil de commercialisation permettant de solvabiliser les clients dans cette période de renchérissement du coût du crédit.

L'intérêt essentiel de cet ensemble immobilier réside dans la mixité de ses logements, et le fait qu'il illustre la parfaite collaboration entre plusieurs acteurs fortement investis dans l'intégration sociale dans les territoires.

Représentant 12M€ HT de chiffre d'affaires, cette opération confirme la stratégie et l'agilité du groupe à monter des opérations très majoritairement en bloc, tout en œuvrant pour permettre l'accès à la propriété de ses clients via des mécanismes innovants comme le BRS.

Enfin, le groupe a amélioré les performances environnementales et écologiques de son programme passant des normes RT2012 aux normes RE2020 permettant ainsi d'offrir à ses clients des logements plus vertueux et économes.

« En France, depuis le début de l'année, nous avons réalisé déjà 6 opérations d'achat revente en bloc, ce qui illustre la bonne exécution de la stratégie du groupe de se concentrer sur des opérations sécurisées à la fois administrativement, techniquement et commercialement. Cette stratégie est le gage d'une croissance rentable sur les années à venir. », déclare Christophe Capelli, PDG Groupe Capelli.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 45 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 155 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli.

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAA

