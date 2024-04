Dans le cadre de leur partenariat, SOGEPROM et CAPELLI co-développent la résidence « Le Clos des Baz » située au cœur de la ville de Sallanches (74). La réalisation de cet ensemble résidentiel, composé de 52 logements, est sécurisée par une vente en bloc auprès de Dynacité Office Public de l'Habitat de l'Ain.

Acteur majeur du logement social en Auvergne-Rhône-Alpes, Dynacité gère près de 28 000 logements et accompagne les territoires en proposant un parcours résidentiel diversifié composé de logements locatifs sociaux, logements locatifs intermédiaires et d'accession sociale à la propriété.

Cette résidence contemporaine occupe une parcelle de 3 800 m2 et comprend 16 logements locatifs sociaux (LLS) et 36 logements intermédiaires à loyers réglementés inférieurs au prix du marché (LLI), permettant ainsi aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d'accéder au logement via des loyers attractifs.

Les 52 logements (T1 au T4) de ce programme sont répartis sur 2 bâtiments de 5 étages parfaitement intégrés dans leur environnement naturel immédiat. Chaque appartement dispose d'un balcon ou d'une terrasse. De plus, un local vélos et 101 places de stationnement ont été prévus dont une vingtaine de garages en sous-sol afin de maximiser les espaces verts. La conception du projet a été confiée à l'agence d'architecture et d'ingénierie, Atelier Akté Architecture, installée à Reignier-Ésery (74).



« Nous sommes très satisfaits d'avoir conclu cette première collaboration avec Dynacité, intervenant de renom très impliqué dans notre région. Ce projet est d'autant plus important qu'il intervient dans un contexte immobilier très tendu marqué par une forte pénurie de nouveaux logements et de difficultés accrues, pour les ménages intermédiaires, dans leur recherche de logements locatifs à la mesure de leurs contraintes et besoins. Nous sommes également très heureux d'être accompagnés par notre partenaire SOGEPROM en tant que co-développeur de l'opération. », commente Grégory Gaume , Directeur Général associé Centre-Est de CAPELLI.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 15ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Archamps, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 120 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille CapelliCoté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAAP

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Grégory Gaume – Directeur Général Associé Centre-Est

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

