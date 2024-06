Dans le cadre de leur partenariat, CAPELLI et SOGEPROM co-développent un programme immobilier de 223 logements étudiants à Aubière, commune située au sud de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). La livraison à UXCO Groupe est prévue pour l'été 2027.

Destinée à UXCO Group, acteur majeur en France des résidences gérées avec plus de 60 résidences étudiantes et en co-living, ce programme immobilier de grande ampleur sera situé aux portes du Campus des Cézeaux et répond ainsi à un réel besoin des étudiants.

Ce campus implanté sur un territoire de 83 hectares, au nord/est d'Aubière, représente à lui seul presque la moitié de l'ensemble Universitaire Clermontois qui compte deux universités, des grandes écoles, des unités de recherche (dont 19 laboratoires rattachés au C.N.R.S.). Avec ses 30 000 étudiants, Clermont-Ferrand se classe à la 8ème place des villes étudiantes françaises (classement L'étudiant 2023-2024).

La conception du projet a été confiée au cabinet d'architectes AGREGA basé à Lyon. L'immeuble occupera une surface de plancher de 5 124 m2. Il comprendra 223 logements de type T1 d'une superficie moyenne de 19 m2, 283 m2 de locaux communs et de services (buanderie commune et salle de fitness) ainsi que 30 parkings en sous-sol.

Une terrasse de type Rooftop et un jardin intérieur permettront aux étudiants de disposer d'un cadre de vie agréable et collectif à proximité immédiate de leur université.

Un service de vélos en éco-partage est également prévu afin de favoriser les modes de transports doux. La résidence jouira d'un environnement pavillonnaire calme, à seulement une vingtaine de minutes de Clermont-Ferrand par tramway.

Certifiée BREEAM* Very Good du label et répondant à la réglementation environnementale RE 2020, la résidence bénéficiera également d'un mode de chauffage relié au réseau urbain de chaleur alimenté par le pôle de valorisation des déchets de la métropole clermontoise.

Le permis de construire vient d'être déposé pour une livraison prévue au cours de l'été 2027.



*La certification BREEAM évalue la performance environnementale d'un bâtiment en tenant compte de divers critères, notamment la performance énergétique, la gestion de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'air intérieur, l'utilisation de matériaux durables et la gestion des déchets.

A propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 15 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 8 implantations en Europe (Paris, Lyon, Archamps, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, seniors, hôtelières, affaires). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 120 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris – Code Isin : FR0012969095 - ALCAP

À propos de SOGEPROM

Filiale de promotion immobilière de Société Générale, SOGEPROM est présent depuis 1972 sur l'ensemble des marchés de l'immobilier - logements, hôtels, résidences services, bureaux, commerces, projets urbains mixtes ou restructuration d'actifs - et accompagne ses clients, particuliers et institutionnels, enseignes, entreprises et collectivités sur l'ensemble du processus de développement immobilier.

Avec un volume d'activité global de 624,1M€ TTC en 2023, SOGEPROM intervient sur l'ensemble du territoire national, en Île-de-France et en régions via ses 10 implantations situées dans les Alpes à Annecy et Grenoble, en Centre-Val-de-Loire à Tours et Orléans, en Normandie à Caen et Rouen, et à Bordeaux, Lille (SOGEPROM-PROJECTIM), Lyon, Marseille, Nice, Montpellier (SOGEPROM-PRAGMA) et Toulouse.

SOGEPROM, promoteur responsable, prend un temps d'avance pour mieux répondre aux enjeux de demain grâce à son Pacte 3B pour Bas-carbone, Biodiversité et Bien-Vivre.

groupe-sogeprom.fr

Contacts presse :

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Amalia Naveira –naveiraamalia8@gmail.com

SOGEPROM

Bianca Carnevali (Agence Profile)

07 69 57 87 73 - bcarnevali@agence-profile.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nWudaMZql2rFyJ5rlJxobGZrZ2hqm2OXaJTIlZedZ5ubm5xjnZdhbZmYZnFnmWZr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86415-cp-aubiere-25.06.24.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews