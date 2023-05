Capelli : CAPELLI FINALISE UNE NOUVELLE VENTE EN BLOC POUR UN PROGRAMME IMMOBILIER SITUÉ À LAGNY-SUR-MARNE

C'est dans la commune de Lagny-sur-Marne (77) en région parisienne, au sein d'un quartier durable et verdoyant que se situe ce nouveau programme immobilier lancé par le Groupe Capelli.

Dernier lot d'un ensemble de trois projets sélectionnés suite à un appel d'offres réalisé dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Saint-Jean, ce programme démontre la capacité de Capelli à répondre à des cahiers des charges exigeants, et illustre, plus largement, la forte dynamique du Groupe en I'Ile-de-France.

Composée de 39 logements, cette résidence aux lignes épurées s'inscrit au cœur de la ville de Lagny-sur-Marne reconnue comme un lieu de résidence idéal pour les actifs et les familles qui souhaitent jouir du calme et de la convivialité d'une commune à taille humaine tout en profitant de la proximité de Paris.

Ce programme s'intègre plus largement dans le cadre de l'aménagement d'une nouvelle zone résidentielle qui permettra de répondre à la croissance démographique que connait la ville depuis quelques années.

Véritable vitrine de la politique urbanistique et écologiques de la municipalité, ce nouveau quartier offre de nombreux services de proximité (crèches, écoles, commerces, …), le tout dans un environnement verdoyant en bord de Marne.

Cet ensemble immobilier vient de faire l'objet d'une vente en bloc à CDC Habitat, opérateur global de l'habitat d'intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, pour un montant total de 11 M€.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec CDC Habitat », commente Christophe Capelli, Président Directeur Général de Capelli. « Après une année 2022 marquée par une hyperinflation des coûts de construction qui nous a amené à reporter de nombreux programmes immobiliers nous sommes heureux d'annoncer ces nouvelles signatures de ventes en bloc. En effet, dans un contexte de marché du diffus très complexe, notre décision d'axer notre développement sur des ventes en bloc auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés semble être une stratégie gagnante. Le développement de ce type de projet nous assure des marges équivalentes à celles du diffus pré-covid grâce au professionnalisme des équipes auxquelles nous nous adressons et à la qualité de nos programmes lors des livraisons. En effet, malgré la forte lenteur d'exécution des chantiers post covid et le ralentissement de tous les flux, la qualité est au cœur des fondements du Groupe CAPELLI ».

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 45 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 15 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 165 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille CapelliCoté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAAP

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Relations Presse : +33 (0)6 88 48 48 02 – Samuel Beaupain - samuel@edifice-communication.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mWyeYciaYWaYm5yflstnl5Jmbm6UmmPGZpaZmWVpacnIaGppnWtnbZueZnFhlWxs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80076-capelli_lagny.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews