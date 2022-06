Capelli : CAPELLI NOMME JULIEN GROUBERMAN DIRECTEUR RÉGIONAL HAUTS-DE-FRANCE AFIN DE RÉPONDRE AUX FORTES AMBITIONS DU GROUPE DANS LA RÉGION

Le Groupe Capelli, promoteur immobilier européen coté sur Euronext Growth, annonce la nomination de Julien Grouberman comme Directeur régional Hauts-de-France.

À son nouveau poste, Julien Grouberman aura pour mission de poursuivre activement le développement du Groupe Capelli dans les Hauts-de-France et d'imposer l'entreprise parmi les acteurs régionaux de référence. Afin de pouvoir répondre à sa forte croissance embarquée, l'agence lilloise du Groupe Capelli accélère ses recrutements et prévoit de nouvelles embauches pour l'ensemble de ses services au cours de l'année 2022.

Le Groupe Capelli se renforce via le recrutement de Julien Grouberman en tant que Directeur régional Hauts-de-France. Son expérience dans le domaine de l'immobilier et sa remarquable connaissance du tissu lillois seront autant d'atouts à l'heure où le Groupe nourrit des ambitions particulièrement élevées dans la région.

Diplômé de l'ESC Amiens, Julien Grouberman bénéficie de 14 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier et d'une excellente connaissance des Hauts-de-France, région où il a effectué jusqu'à présent tout son parcours professionnel. Julien Grouberman a occupé pendant près de 8 ans le poste de Responsable du Développement Foncier au sein de la cité nordiste et ce, successivement pour Procivis Nord et le Groupe SIA.

En 2018, toujours dans la capitale des Flandres, il intégrera le Groupe Ametis, qui le verra prendre une part active à la création et à la croissance de son agence régionale. D'abord Directeur du Développement Foncier ses compétences et succès lui permettront ensuite d'être promu Directeur d'agence en 2021.

À la recherche de nouveaux défis, Julien Grouberman rejoindra prochainement Capelli en tant que Directeur régional Hauts-de-France, avec pour mission de mettre en œuvre de nouveaux projets et d'assurer la croissance du Groupe sur le territoire lillois.

Julien Grouberman déclare : « Le Groupe Capelli se distingue par sa capacité non seulement à développer des projets innovants et à anticiper les attentes du marché, mais également à pousser chaque collaborateur à se dépasser en vue d'atteindre les objectifs communs. Je suis très heureux et fier de rejoindre un tel acteur. Entouré d'une équipe soudée et expérimentée, j'aurai à cœur de poursuivre la croissance du Groupe dans les Hauts-de-France et d'ancrer durablement l'entreprise dans la région. »

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAP

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Samuel Beaupain - Relations Presse

+33 (0)6 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com

