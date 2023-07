Le Groupe CAPELLI annonce ce jour avoir conclu un protocole d'accord avec l'un des leaders français de l'habitat inclusif pour la vente d'un programme immobilier situé à Étaples (62), en bord de Baie de Canche sur la Côte d'Opale. Cet accord fera très prochainement l'objet d'une vente définitive.

Située dans le département du Pas-de-Calais, mitoyenne de Touquet-Paris-Plage, Étaples est une ville de près de 11 000 habitants. Elle bénéficie d'une gare, d'un port de plaisance et de pêche toujours très actif et d'un accès aux plages. Commune, bordée par la Manche, elle est soumise aux dispositions spécifiques d'urbanismes régies par la Loi Littoral qui vise à préserver les espaces naturels et l'équilibre écologique de la zone.

La résidence TRI-LOGIS, imaginée par CAPELLI, s'inscrit parfaitement dans cet environnement et dans la directive de non-artificialisation des sols (ZAN). Ce programme porte en effet sur du recyclage urbain avec la démolition de bâtis existants et la reconstruction d'un ensemble immobilier.

Bénéficiant de beaux espaces verts et d'une grande place commune engazonnée et arborée, cette résidence de caractère est adaptée aux personnes en situation d'handicap et aux personnes âgées en perte d'autonomie. Elle a été conçue pour favoriser les échanges et les moments conviviaux entre résidents. Composée de 61 logements de 2 à 4 pièces disposant pour la plupart de grands balcons et de 2 commerces, la résidence disposera également de 38 places de parking.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 45 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 155 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli.

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAA

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Relations Presse : capelli@edifice-communication.com

