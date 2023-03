Fortement impliqué depuis de nombreuses années dans des programmes immobiliers favorisant le zéro artificialisation nette au travers de grands projets d'envergure de requalification ou de réhabilitation, le Groupe Capelli annonce avoir finalisé dans ce cadre une vente en bloc à Étampes (91).

Ce programme de 63 logements a été acquis par un bailleur social très présent en Ile-de-France. Construit sur l'ancien emplacement d'un garage automobile, cet ensemble résidentiel sera parfaitement intégré dans l'environnement de la ville d'Étampes et préservera en globalité l'espace boisé classé de la parcelle.

Avec ce programme d'un montant total de 12 millions d'euros hors taxes, le Groupe Capelli démontre de nouveau son savoir-faire, acquis de longue date, de construction de la ville sur la ville et de recyclage urbain. Cette expérience s'illustre avec à son actif de nombreuses références de réhabilitation / rénovation ayant permis de limiter l'étalement urbain et l'artificialisation de nouveaux sols.

Parmi elles peuvent e?tre citées : le Domaine d'Hestia à Saint-André-lez-Lille (59) construit sur 7 hectares à la place d'un centre hospitalier, la reconversion des anciens locaux de la faculté catholique en plein cœur de la ville de Lyon sur le place Bellecour, la réhabilitation de l'ancien garage Renault sur les bords de Seine en plein Paris à deux pas de la Tour Eiffel, la revalorisation d'un ancien terrain en friche à Bordeaux pour ba?tir les locaux de la CPAM de Gironde ou encore l'ensemble résidentiel de 21 000 m2 de South Village dans le nouveau quartier de Howald au Luxembourg qui permettra la requalification d'un ancien centre commercial...

La vente en bloc de deux autres programmes situés en région parisienne devrait intervenir dans les jours qui viennent.



« Avec cette vente en bloc à un bailleur de premier plan fortement investi dans des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux ambitieux, nous contribuons aux nouveaux enjeux de la ville de demain et apportons des solutions innovantes aux différents acteurs impliqués dans l'habitat de demain. Cette vente démontre notre capacité à nous adapter à un environnement marché plus compliqué. Nous avons actuellement plusieurs grands projets en cours de finalisation en France mais également au Luxembourg qui sécurisent notre développement à moyen terme. Notre principal objectif est de conduire nos projets dans le respect de la pérennisation du Groupe en privilégiant la préservation de nos marges et un bon retour sur investissements. À ce titre, notre positionnement partenaire auprès des grands bailleurs sociaux et des investisseurs institutionnels donnera sa pleine mesure en 2023 et 2024. Les ventes en bloc représenteront ainsi près de 90% de nos ventes en France sur ces deux exercices ».Commente Christophe Capelli, Président Directeur Général du Groupe.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille CapelliCoté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAAP

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Relations Presse : +33 (0)6 88 48 48 02 – Samuel Beaupain - samuel@edifice-communication.com

