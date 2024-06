Fort de plus de 45 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, Capelli s'est concentré depuis plus de 15 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), Capelli développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, seniors, hôtelières, affaires, etc.). Sa croissance organique historique très soutenue s'appuie sur la qualité de ses 155 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, des bureaux d'études et des forces de vente internes.

Secteur Développement et opérations immobilières