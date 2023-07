Conformément à la stratégie annoncée par le Groupe qui vise à favoriser la vente en bloc de ses programmes auprès d'investisseurs institutionnels de renom, CAPELLI annonce ce jour avoir conclu un protocole d'accord avec l'un d'entre eux pour la vente d'un programme de prestige en Haute-Savoie, à Sallanches (74). Cet accord fera l'objet d'une vente définitive dans les tout prochains mois.

Nichée dans une large vallée, entre les cours d'eau de la Sallanches et l'Arve, cette commune de 17 000 habitants jouit du succès touristique de sa région, première destination montagne, été comme hiver. Bénéficiant d'un urbanisme raisonné entre nature et montagne et un développement économique soutenu du fait de sa position stratégique, Sallanches s'inscrit dans un avenir prometteur. Proche de la frontière suisse, elle est désormais directement reliée à Genève grâce à la nouvelle ligne Léman Express et profite ainsi de l'attractivité du bassin genevois.

L'industrie du ski, du décolletage, les services et les commerces permettent à la ville d'être un important centre d'activité économique avec près de 3 300 entreprises déjà installées. De plus, les 120 000 travailleurs saisonniers de la vallée confèrent à la ville de Sallanches un fort potentiel locatif. Toutes les stations de ski les plus proches (Chamonix, Megève ou Saint-Gervais) sont accessibles en moins de 30 minutes par des navettes offrant à cette commune une forte attractivité touristique.

La résidence des Cimes, conçue par CAPELLI, dispose d'un accès facile à toutes les commodités de la vie quotidienne (commerces, écoles, équipements socioculturels) ainsi qu'aux différents modes de transport. Composée de 52 logements répartis sur 2 bâtiments, elle laisse une large place à la nature et s'inscrit ainsi parfaitement dans son environnement. Chaque appartement bénéficie de beaux volumes, d'une luminosité idéale et de spacieux espaces extérieurs avec une vue imprenable sur la chaîne des Aravis. Tous les logements sont également dotés d'une place de stationnement.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 45 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 155 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli.

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAA

