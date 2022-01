Capelli : Groupe Capelli : nomination de Elias-Antoine Chebak au poste de Directeur Général Délégué à la Promotion France

NOMINATION

ELIAS-ANTOINE CHEBAK PREND LA TÊTE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE EN CHARGE DE LA PROMOTION EN FRANCE

Le Groupe Capelli, promoteur immobilier européen coté sur Euronext Paris, annonce ce jour la nomination d'Elias-Antoine Chebak au poste de Directeur Général Délégué à la Promotion France. Il était précédemment Directeur développement Grand Paris chez Nexity.

Né en 1986, et titulaire d'un Master en économie, droit et gestion de l'institut d'études politiques de Bordeaux, Elias-Antoine Chebak débute sa carrière comme conseiller politique au Parlement européen (2012-2013) avant de travailler pour la Ville de Paris en tant que chargé de mission logement puis chef de cabinet de la maire du XVIIe arrondissement (2014-2016). Il entre ensuite au Conseil régional d'Ile-de-France en 2016, où il est en charge des questions logement, urbanisme et aménagement, puis, en 2017, de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, qui gère les fonciers publics du territoire. En 2019, il devient Directeur du développement Grand Paris du groupe Nexity, avec l'objectif de développer de nombreux projets sur toute la région Île-de-France (2019-2022).

Elias-Antoine Chebak rejoint le Groupe Capelli en tant que Directeur Général Délégué à la Promotion en France, aux côtés du Président, Christophe Capelli, afin d'accompagner la stratégie de développement et de transformation du Groupe. À ce poste, il aura pour principal objectif de renforcer les implantations nationales et de développer des projets d'envergure.

Christophe Capelli déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Elias, dont le parcours et l'expertise vont grandement profiter à l'ensemble de notre Groupe. Son expérience à des fonctions de direction et sa capacité à mener des opérations complexes en lien avec les pouvoirs publics sont autant d'atouts à l'heure où notre Groupe vise des objectifs de développement particulièrement élevés. »

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530

