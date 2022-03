Capelli : admission sur Euronext Growth le 30 mars

Capelli annonce que, sa demande d'admission de ses titres sur le marché Euronext Growth à Paris ayant été approuvée par le comité des admissions d'Euronext le 24 mars, leur cotation sur Euronext Growth débutera ce 30 mars.



Ce transfert permettra au groupe immobilier de profiter de la dynamique d'être coté sur un marché plus approprié à sa taille et de diminuer ses coûts de cotation tout en continuant à bénéficier des attraits des marchés financiers.



Capelli ajoute qu'il continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant le groupe. Le code ISIN d'identification des actions devient FR0012969095 et le mnémonique devient ALCAP.



