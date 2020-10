Capelli : croissance de 50% du CA attendue au 1er semestre

12/10/2020 | 09:21

Capelli estime qu'il devrait réaliser un chiffre d'affaires en croissance de 50% sur son premier semestre comptable, avec l'apurement du carnet de commandes en actes et la poursuite du développement des ventes en bloc.



Le niveau d'activité enregistré au premier semestre et la croissance embarquée au second semestre (ventes signées) permettent d'ores et déjà au groupe d'anticiper la réalisation d'un 'très bel exercice 2020-2021'.



'Sur le long terme, l'effet conjugué d'une croissance forte et d'une amélioration du Retour sur Capitaux Employés (ROCE) permettra au groupe de générer des cash-flows solides', ajoute le promoteur immobilier.



