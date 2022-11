Capelli : finalise 6 ventes en bloc pour plus de 60 millions d'euros

Capelli a finalisé le montage de 6 opérations immobilières dans le nord-est parisien qui seront cédées en bloc à plusieurs partenaires investisseurs institutionnels pour plus de 60 millions d'euros. Dans un contexte qui se normalise, avec des coûts de travaux revenus aux niveaux de début 2022, des délivrances de permis de construire qui retrouvent un niveau plus conforme et grâce aux actions mises en place par le promoteur immobilier pour atténuer l'impact des recours, le groupe anticipe un deuxième semestre très actif et en forte croissance.