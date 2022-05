Capelli : l'international tire l'activité annuelle

Capelli a dévoilé un chiffre d'affaires annuel 2021-2022 de 290,3 millions d'euros, en croissance de 3,5% grâce à l'international (+57,2%). Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021-22 s'inscrit à 84,4 millions d'euros. Le groupe immobilier souligne qu'il se focalise sur les grands projets maximisant les marges et offrant plus de flexibilité.



Le Backlog s'élève à 605 millions d'euros, dont 124 millions d'euros à l'international. Il est constitué pour une bonne partie de grands projets, donnant au groupe une bonne visibilité à 2 ans. Le niveau de commercialisation des programmes représente plus de 91% des lots réservés ou actés au 30 avril 2022.



Le groupe immobilier vient d'acquérir pour plus de 170 millions d'euros de foncier sur les 6 derniers mois dont 80 millions d'euros à l'international.



Dans ce contexte, Capelli vise un chiffre d'affaires de plus de 350 millions d'euros pour l'exercice 2022-23.