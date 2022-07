Capgemini : Barclays confirme son opinion

Capgemini publiera ses résultats du premier semestre le 28 juillet. L'analyste s'attend à ce que Capgemini poursuive sur sa lancée du premier trimestre et que le groupe n'enregistre pas de ralentissement macroéconomique.



Avant cette publication, Barclays confirme son opinion pondérer en ligne sur le titre avec un objectif de cours de 200 E.



' Nous prévoyons une croissance organique de 15% du chiffre d'affaires au 2ème trimestre à 5 323 ME contre un consensus Bloomberg à 5 116 ME. Nous prévoyons une amélioration de 10 points de base de la marge au premier semestre par rapport à l'année précédente, ce qui conduira à une marge d'exploitation de 12,1% et à un bénéfice d'exploitation ajusté de 1 264 ME soit 1 % de plus que le consensus ' indique Barclays.



' Nous anticipons une réduction du FCF en glissement annuel au S1 car l'année dernière a bénéficié d'éléments exceptionnels ; nous prévoyons un FCF de 209 ME (contre 429 ME l'année dernière) ' rajoute le bureau d'analyses.



L'analyste s'attend à ce que Capgemini revoie ses prévisions à la hausse lors de la publication des résultats compte tenu de la forte performance enregistrée jusqu'à présent cette année.



' Nous anticipons une augmentation de 2 points de pourcentage de la prévision de croissance du chiffre d'affaires à 10-12%, tandis que la marge d'exploitation pourrait être inchangée ou légèrement revue à la hausse '.



