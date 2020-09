Capgemini : Credit Suisse relève son objectif de cours

04/09/2020 | 10:43

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 150 à 160 euros sur Capgemini, malgré des estimations de BPA 2020-2021 réduites de 3-4% pour le groupe de services informatiques, principalement en raison de changes.



Outre une 'publication semestrielle solide qui a montré de la résilience dans des conditions de marché difficiles', le broker pointe le rétablissement par la direction ses objectifs pour 2020 comme preuve d'une confiance améliorée.



'Plutôt que le court terme, nous pensons que la valorisation de Capgemini devrait refléter les perspectives de croissance à moyen terme où Capgemini est un bénéficiaire direct de la transformation numérique', ajoute-t-il.



