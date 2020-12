Capgemini : Credit Suisse remonte son objectif de cours

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Capgemini avec un objectif de cours remonté de 130 à 148 euros, notant une bonne performance opérationnelle du groupe de services informatiques durant les perturbations liées à la Covid-19.



'Nous pensons que cette performance montre que le groupe est fondamentalement plus résilient que durant les cycles précédents', juge le broker, pour qui cette résilience devrait être récompensée par une revalorisation.



Selon Credit Suisse, le titre se traite avec une décote à un plus haut depuis plusieurs années par rapport à des pairs comme Accenture et Cognizant, écart de valorisation qui se résorbera avec une accélération de la croissance de Capgemini au cours de 2021.



