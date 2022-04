Capgemini : Invest Securities abaisse son objectif

L'analyste estime qu'à tous les niveaux (croissance organique, prises de commandes, recrutement), cette publication du 1er trimestre 2022 confirme le statut de best-in class de CapGemini dans le domaine des services IT en Europe.



' De plus, si le groupe sera impacté par une dégradation macro, la remontée de son offre dans la chaîne de valeurs des clients pourrait mieux l'immuniser aux cycles que par le passé ' indique Invest Securities.



Le groupe présente donc un profil de résultats relativement résistants et c'est uniquement le problème de la valorisation qui existe aujourd'hui sur CapGemini dans le contexte de hausse des taux ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.