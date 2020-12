Capgemini : Invest Securities ajuste sa cible

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours ajusté de 141 à 145 euros, après avoir pu faire un point avec le groupe de services informatiques avant son entrée en 'quiet period'.



Le bureau d'études retient un message confiant sur la dynamique du quatrième trimestre et 'les prémisses d'un discours plus offensif sur les perspectives, avec notamment un vrai enthousiasme sur l'acquisition d'Altran'.



'Nous pensons effectivement que la valorisation du positionnement unique du groupe rassemblant services IT et ingénierie sera le prochain catalyseur de la hausse du titre et qu'il sera l'un des sujets majeurs du prochain Capital Markets Day', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.