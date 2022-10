Capgemini : Invest Securities ajuste sa cible

Invest Securities réitère son opinion 'neutre' sur Capgemini avec un objectif de cours ajusté de 176 à 178 euros, voyant un faible momentum à court terme, 'même si l'impact de la hausse des taux sur la valorisation est essentiellement derrière nous'.



'Si la publication du troisième trimestre est peut-être moins flamboyante que les précédentes, les chiffres dévoilés hier se révèlent particulièrement solides et ne traduisent aucune inflexion à court terme', juge l'analyste.



'Si le management se montre confiant dans sa capacité à mieux résister que par le passé à la dégradation du cycle macro, il faudra attendre la publication du quatrième trimestre en février pour pouvoir quantifier la résistance attendue par le management', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.